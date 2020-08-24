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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Coulibaly için Sarpsborg'dan açıklama!
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Haber Giriş: 24.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Coulibaly için Sarpsborg'dan açıklama!

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Son Dakika | Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Coulibaly için Sarpsborg'dan açıklama!
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Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Ismaila Coulibaly için Sarpsborg’dan yalanlama geldi.

Sarpsborg Sportif direktörü Thomas Berntsen “Dedikoduların nereden çıktığına dair fikrim yok. Galatasaray’dan gelen bir teklif olmadı. Sarpsborg’da kimse yarın Coulibaly’nin satıldığını öğrenmeyecek. Ona İngiltere’den talipler var” dedi.

Son Dakika | Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Coulibaly için Sarpsborgdan açıklama

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