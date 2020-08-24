Son Dakika | Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Coulibaly için Sarpsborg'dan açıklama!

Sarpsborg Sportif direktörü Thomas Berntsen “Dedikoduların nereden çıktığına dair fikrim yok. Galatasaray’dan gelen bir teklif olmadı. Sarpsborg’da kimse yarın Coulibaly’nin satıldığını öğrenmeyecek. Ona İngiltere’den talipler var” dedi.

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