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Son dakika: Galatasaray Idrissa Gueye ile anlaştı! Sırada PSG var

#Transfer#Idrissa Gueye#Galatasaray
Son dakika: Galatasaray Idrissa Gueye ile anlaştı Sırada PSG var

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Idrissa Gana Gueye için kritik bir hamle yaptı. Deneyimli orta saha oyuncusu ile prensip anlaşmasına varan Sarı-kırmızılı kulüp PSG ile pazarlıklarına devam ediyor.

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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferde önceliği orta sahaya veren ve bu bölgeye iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray rotasını Fransa'ya çevirdi. Fanatik'in haberine göre PSG forması giyen 32 yaşındaki futbolcu İdrissa Gueye ile bir süredir temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar'ın, gerçekleşen son görüşmede prensip anlaşmasına vardı.

Kulübe yakın kaynaklar, Senegalli orta saha ile henüz ücret konusunda değil fakat olası bir transfer ve çeşitli detaylar üzerinde el sıkışıldığını, yıllık maaş konusunda da mutabakatın çok uzak olmadığını belirtiyor. Galatasaray Yönetimi'nin ise Gueye'den gelen yeşil ışık sonrası PSG ile temasa geçtiği ve 1 yıllık sözleşmesi kalan deneyimli futbolcunun bonservisi için pazarlıkların başladığı bildirildi.

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8 numaraya düşünülüyor

Okan hoca ile yöneticilerin Florya'da yaptığı son görüşmede İdrissa Gueye transferini masaya yatırdıkları ve olası imza halinde saha içi planının da hazır olduğu öğrenildi. Buna göre Gueye, yeni sezon planlamasında daha çok 8 numara olarak düşünülüyor. Tecrübeli futbolcunun yanına bir de ön libero alınması hedefleniyor. Böylece geçen sezonun en zayıf karnı olan orta sahada, rakiplere karşı ciddi bir üstünlük kurulmasının hesapları yapılıyor.

30 yaşında en büyük imza

Adı Galatasaray'ın orta saha adayları arasında ilk sıraya kadar çıkan İdrissa Gueye, kariyer basamaklarını nispeten geç tırmanması ve son olarak PSG'de ortaya koyduğu performansla dikkat çekmiş bir isim. 19 yaşında Senegal'den Fransa'ya gelen Gueye, Lille Kulübü’nün altyapısında Avrupa futboluna adım attı ve 26 yaşında 9 milyon Euro'ya Aston Villa'ya, 27 yaşında ise 8.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu. PSG, Gueye'yi 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğinde, tecrübeli futbolcu tam 30 yaşındaydı.

Campos PSG'ye gidince...

Eylül ayında 33 yaşına girecek olan Senegalli oyuncu, PSG'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Gueye'nin ismini çizen ise Burak Elmas yönetiminde Galatasaray'da sportif danışmanlık yapan ve son kongrede Elmas'ın aday olmayacağı netleşince görevinden ayrılan, hemen ardından PSG'de sportif direktörlük koltuğuna oturan Luis Campos'tu. Campos'un kadroda düşünmediği İdrissa Gueye, bu sayede yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir.

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#Transfer#Idrissa Gueye#Galatasaray

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