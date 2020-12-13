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Haber Giriş: 13.12.2020 - 14:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray idmanında Falcao, Saracchi ve Babel gelişmesi...

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Son Dakika | Galatasaray idmanında Falcao, Saracchi ve Babel gelişmesi...
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Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Son Dakika | Galatasaray idmanında Falcao, Saracchi ve Babel gelişmesi...

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