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Haber Giriş: 10.06.2020 - 19:53,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray için Samuel Kalu iddiası: 'Transferi yakın'

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Son Dakika | Galatasaray için Samuel Kalu iddiası: 'Transferi yakın'
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Galatasaray'ın Bordeaux forması giyen Samuel Kalu'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Galatasaray, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'yu transfer etmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılı takımın, Bordeaux forması giyen Samuel Kalu ile görüştüğü ve anlaşmanın bitmek üzere olduğu bildirildi.

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TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Haberde, 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı ve anlaşmayı kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Sarı-Kırmızılı takım ve Fransız yetkililerin transfer için bir araya geldiği ve görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Bu sezon 22 maçta sahaya çıkan Kalu; 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Nijeryalı oyuncu sakatlığı nedeniyle 8 karşılaşmada forma giyemedi.(Ajansspor)

Son Dakika | Galatasaray için Samuel Kalu iddiası: Transferi yakın

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