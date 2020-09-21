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Futbol
Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray için Sami Khedira iddiası!

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Son Dakika | Galatasaray için Sami Khedira iddiası!
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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Sami Khedira ismi ortaya atıldı.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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İtalyan basınında çıkan habere göre Galatasaray, Juventus'un gözden çıkardığı 33 yaşındaki Alman yıldızın durumunu sordu. Haberde kulüp veya menajerler aracılığıyla bir iletişimin henüz olmadığı, transferin Khedira'nın yıllık ücretinde yapacağı indirime göre şekillenebileceği ifade edildi.

Sami Khedira geçen sezon Juventus'ta 18 maça çıkıp 1 gol atmıştı. Alman futbolcu sakatlık problemleri sebebiyle düzenli oynama şansı bulamadı.

Son Dakika | Galatasaray için Sami Khedira iddiası

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