Son Dakika | Galatasaray için Sami Khedira iddiası!

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İtalyan basınında çıkan habere göre Galatasaray, Juventus'un gözden çıkardığı 33 yaşındaki Alman yıldızın durumunu sordu. Haberde kulüp veya menajerler aracılığıyla bir iletişimin henüz olmadığı, transferin Khedira'nın yıllık ücretinde yapacağı indirime göre şekillenebileceği ifade edildi.

Sami Khedira geçen sezon Juventus'ta 18 maça çıkıp 1 gol atmıştı. Alman futbolcu sakatlık problemleri sebebiyle düzenli oynama şansı bulamadı.

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