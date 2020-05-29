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Haber Giriş: 29.05.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray için Ryan Porteous iddiası! İskoç genç stoper...

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Son dakika | Galatasaray için Ryan Porteous iddiası! İskoç genç stoper...
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İskoç basınından Herald Scotland, Galatasaray'ın Hibernian'ın 21 yaşındaki genç stoperi Ryan Porteous ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Spor Arena Dış Haber | Önümüzdeki sezon savunmaya stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da, sürpriz bir isim gündeme geldi, Ryan Porteous!

İskoç basınından Herald Scotland, Hibernian'ın 21 yaşındaki genç stoperinin Galatasaray'ın radarında olduğunu yazdı. Haberin detayında sarı-kırmızılıların Porteous için birçok kez gözlem raporu oluşturduğu ve "satın almak" için fiyat sorduğu da belirtildi.

İskoçya U21'de banko olarak oynayan Porteous, A Milli Takım seviyesine de hızlı adımlarla yükselmişti ancak son 2 sezondur diz sakatlığı yaşadığı için daha da yükseğe bir sıçrama gerçekleştiremedi.

Almanya'dan önemli kulüplerin de Ryan Porteous için zemin yokladıkları aktarıldı.

 

Son dakika | Galatasaray için Ryan Porteous iddiası İskoç genç stoper...

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