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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray için Monaco'dan Henry Onyekuru transfer açıklaması!
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Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray için Monaco'dan Henry Onyekuru transfer açıklaması!

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Son Dakika | Galatasaray için Monaco'dan Henry Onyekuru transfer açıklaması!
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Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru için Monaco cephesinden transfer açıklaması geldi.

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac, adı tekrar Galatasaray'ın transfer gündemine giren Henry Onyekuru hakkında konuştu.

Nijeryalı yıldıza son iki karşılaşmada sadece 7 dakika şans tanıması üzerine gelen, "Onyekuru artık ikinci planda mı?" sorusunu yanıtlayan Kovac, "Yedek kulübesinde olan herkes gibi Onyekuru'nun sırası da gelecek. Çok uzun bir maratonun içerisindeyiz. Genç bir kadromuz var ve herkesi değerlendireceğiz. Önümüzde bizi bekleyen en kötü ihtimalle 45 maç var. Strasbourg maçında dönüp yedek kulübesine baktığınız zaman, kenardaki en yaşlı futbolcumuz 25 yaşındaki Gelson Martins'ti. Herkese sıra gelecek" dedi.

Onyekuru'nun Monaco'da düzenli forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılıp Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.

Son Dakika | Galatasaray için Monacodan Henry Onyekuru transfer açıklaması

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