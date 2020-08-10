Son Dakika | Galatasaray için Mario Götze iddiası! Yönetimden açıklama geldi...

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'yi transfer listesine aldı. Habere göre Galatasaray yarın Mario Götze ile görüşme gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar Alman yıldıza yıllk 2.5 milyon Euro teklif edeceği aktarıldı.

Ancak bu haberden dakikalar sonra TRT Spor'un Galatasaray yönetimi kaynaklı haberinde Mario Götze ile ilgili bir girişim olmadığı ifade edildi.

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