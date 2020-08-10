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Futbol
Haber Giriş: 10.08.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray için Mario Götze iddiası! Yönetimden açıklama geldi...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Alman yıldız Mario Götze için teklif yaptığı iddia edildi.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'yi transfer listesine aldı. Habere göre Galatasaray yarın Mario Götze ile görüşme gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar Alman yıldıza yıllk 2.5 milyon Euro teklif edeceği aktarıldı.

Ancak bu haberden dakikalar sonra TRT Spor'un Galatasaray yönetimi kaynaklı haberinde Mario Götze ile ilgili bir girişim olmadığı ifade edildi.

Son Dakika | Galatasaray için Mario Götze iddiası Yönetimden açıklama geldi...

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