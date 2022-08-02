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Son dakika: Galatasaray için Jordan Larsson iddiası! İsveç basını yazdı...

#Transfer#Galatasaray#Jordan Larsson
Son dakika: Galatasaray için Jordan Larsson iddiası İsveç basını yazdı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İsveç basınından sürpriz bir forvet ismi ortaya atıldı: Jordan Larsson.

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Forvet hattıonda Mbaye Diagne, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran, Haris Seferovic'i kadrosuna katan Galatasaray için İsveç basınından Jordan Larsson iddiası ortaya atıldı.

Ali Akman'ın transferini bitirmeye yakın olan Sarı-kırmızılı takımın İsveçli efsane golcü Henrik Larsson'un oğlu Jordan Larsson ile ilgilendiği iddia edildi.

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İsveç'in büyük gazetelerindenb SportBladet'in haberine göre Galatasaray, serbest statüde bulunan 25 yaşındaki Jordan Larsson ile ilgilenen kulüpler arasında. Habere göre Galatasaray dışında Basel, Olympiakos, Celtic, Nottingham Forest ve Espanyol gibi kulüpler de oyuncuya ilgisini göstermiş durumda. Jordan Larsson, bütün teklifleri değerlendirip kararını verecek.

SPARTAK MOSKOVA İLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

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2019 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu Spartak Moskova'da sözleşmesinin son yılında savaş çıkması sonrası geçen sezonun ikinci yarısında İsveç ekibi AIK'e transfer olan Larsson, sezonun bitimiyle serbest kaldı.

AIK'de çıktığı 11 maçta 3 gol atıp 2 de asist yapan Larsson, santrfor bölgesinin yanı sıra sağ kanat, sol kanat, forvet arkası ve on numara rollerinde görev yapaabiliyor.

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#Transfer#Galatasaray#Jordan Larsson

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