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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru'nun ayrılığını duyurdu!
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Haber Giriş: 04.07.2020 - 18:59,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekuru'nun ayrılığını duyurdu!

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Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru'ya veda etti. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun" ifadeleri yer aldı.

Son Dakika | Galatasaray, Henry Onyekurunun ayrılığını duyurdu

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