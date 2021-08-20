Son Dakika: Galatasaray - Hatayspor maçının stadı açıklandı

Son Dakika... Galatasaray - A. Hatayspor karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Sarı kırmızılı takımın stadıyla ilgili belirsizlik sürerken Randers ile oynanacak ikinci maçla birlikte ligdeki Hatayspor maçı da farklı bir statta oynanacak.

TFF'nin resmi sitesindeki bilgiye göre Galatasaray'ın Hatayspor karşılaşması pazartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Yüzde 50 kapasitesiyle 40 bine yakın seyirci bu maçı statta izleyebilecek.

FATİH TERİM SİNYALİ VERMİŞTİ: ÇOK ÜZGÜNÜM

Teknik direktör Fatih Terim, Randers maçı öncesindeki basın toplantısında Ali Sami Yen'in Hatayspor maçına yetişmeyeceğini söylemiş ve şu sözlerle sitemini dile getirmişti:

Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen'de oynayamayacağız, büyük ihtimalle Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız; Randers rövanşını Ali Sami Yen'de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Üzgün müyüm, çok üzgünüm. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. İnsanlığın Mars ile randevulaştığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu.

Localar: 750 TL

1. kategori: 200 TL

2. kategori: 150 TL

3. kategori: 100 TL

4. kategori: 80 TL