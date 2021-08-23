Son Dakika: Galatasaray - Hatayspor maçında isteği karşılık buldu, performansıyla kıymete bindi! İsmini haykırdılar...

Spor Arena Detay - Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden Galatasaray, hafta içi Randers'la oynadığı maça göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Hatayspor'a karşı Fernando Muslera, Sacho Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç yer aldı.

Fatih Terim, Randers karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Yedlin, Alpaslan Öztürk, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekti. Terim, bu oyuncuların yerine Boey, Nelsson, Cicaldau, Feghouli ile Diagne'yi oynattı.

DIAGNE DİKKAT ÇEKTİ

İlk yarıda Galatasaray Sofiane Feghouli'nin golüyle Hatayspor filelerini havalandırırken, sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, hem performansıyla hem de taraftarlardan gördüğü destekle mücadelenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'daki geleceği henüz netleşmeyen Diagne, buna karşın hem ligde hem de Avrupa'da kaydettiği gollerle Galatasaray'ın en etkili forveti olmayı başardı.

Taraftarların da sık sık eleştirdiği Mbaye Diagne, Hatayspor karşısındaki istekli görüntüsüyle övgü aldı. Olimpiyat Stadı tribünlerinde yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Diagne" diye tezahüratlar yaparak Senegalli golcüye büyük destek verdi.

TERİM PERFORMANSINDAN MEMNUN

Randers'la oynanan maç öncesi Senegalli golcü hakkındaki görüşleri sorulan Terim, "Diagne ilk geldiğinde şampiyonluk yolunda bize çok katkı vermişti. Sonra gitti geldi, farklı bir Diagne var. Galatasaray'ın bana verdiği profesyonel kadroyu daima kullanmak isterim. 'Hani bu gidecekti' diye düşünüyorsunuz onu açıklamış olayım. Diagne'ye gelince, kendisi iyi gidiyor inşallah daha iyi işler yapacaktır." sözleriyle oyuncunun performansından memnun olduğunu belirtmişti.

Galatasaray'da satışı gündemde olan ancak Avrupa kupalarında 2 gole imza atan Mbaye Diagne, Instragram hesabından sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulundu.

DİAGNE'DEN 'SAYGI' PAYLAŞIMI!

Senegalli santrfor, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Bana saygı gösterir ve beni severseniz, sizin için her şeyimi veririm. Burnumu bile vermeye hazırım. Mesajım herkes için geçerlidir. Ben gerçek bir adamım, eğer bugün buradaysam oluşturduğum kredi sayesindedir" ifadelerini kullanırken taraftara çağrıda bulunmuştu.

SÜPER LİG’İN ZİRVESİNDE OTURUYOR

2018-19 sezonunu 30 golle zirvede tamamlayan Diagne, geçen yıl yarım sezonda attığı 9 golle Falcao ile birlikte G.Saray’ın en skorer 2 isminde biri konumundaydı.

Ayrıca Süper Lig’de ilk maçına çıktığı Ocak 2018’den bu yana en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Diagne çıktığı 65 maçta 52 gol atarak zirveye çıktı. Senegalli bu süreçte 1 sezon Belçika’da, yarım sezon da İngiltere’de forma giydi.

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