Son Dakika: Galatasaray - Hatayspor maçında Emre Çolak'ın performansı damga vurdu
Atakaş Hatayspor forması giyen Emre Çolak, Galatasaray karşısında ilk yarıda ortaya koyduğu performansın ardından ikinci devrede yerini Adama Traore'ye bıraktı.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor forması giyen Emre Çolak, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk yarısında ortaya koyduğu performansla sosyal medyada çok konuşuldu.
Galatasaray mücadelesine ilk 11'de başlayan Emre Çolak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk devresinde 27 kez topla buluşurken, 9 isabetli pas yaptı. Deneyimli oyuncu, sarı kırmızılı ekip karşısında %56'lık pas isabet yüzdesi yakaladı.
Karşılaşmada isabetli şutu bulunmayan Emre Çolak, toplamda 12 top kaybı yaparken 5 kez de girdiği ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük kuramadı.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ikinci yarı başlarken Emre Çolak'ı oyundan alarak yerine Adama Traore'yi sahaya sürdü.