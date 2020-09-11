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Haber Giriş: 11.09.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transferini bitiriyor

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Son Dakika | Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transferini bitiriyor
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Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için görüşmelere başladı. Sarı-Kırmızılı takım bu transfer karşılığında Kayseri'ye Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık olarak önerdi.

Orta sahaya Etebo'yu transfer eden Galatasaray bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için görüşmelere başladı.

Emre Taşdemir ve bir genç oyuncu

Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transfer için Kayserispor'a Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık olarak önerdi. Tarafların bugün bir kez daha görüşme yapmaları bekleniyor.

Eskişehirspor alt yapısında yetişen ve iki sezondur Kayserispor forması giyen Hasan Hüseyin Acar geçen sezon 24 maçta 4 gol ve 2 asistle oynamıştı. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor

 

Son Dakika | Galatasaray Hasan Hüseyin Acar transferini bitiriyor

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