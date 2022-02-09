Son dakika: Galatasaray Hakan Balta'yı resmen açıkladı! Paylaşım...

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Galatasaray, altyapıdaki yeniden yapılanma doğrultusunda Hakan Balta'nın U19 takımı teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Hakan Balta da yeni göreviyle ilgili yaptığı paylaşımda; "Sevgili Galatasaray Ailesi, 15 yıldır sahada ve saha dışında şeref duyarak hizmet verdiğim Galatasaray’ımızda yeni bir yolda olmanın gururunu yaşıyorum. Bugün itibariyle genç yeteneklerle birlikte yürümek, onlara ufuk açmak, U19 takımımızın teknik direktörlüğünü üstlenmek benim için ayrı bir onurdur. Güzel bir başlangıç olması dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.

2007 yılında Manisaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Hakan Balta, 2017/18 sezonu sonunda futbolu bırakmıştı. Hakan Balta, Fatih Terim'in ekibinde A takım idari sorumlusu olarak görev yapıyordu.

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