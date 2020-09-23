Son Dakika | Galatasaray - Hajduk Split maçı öncesi Fatih Terim'den transfer itirafı!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Hajduk Split maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuşuyor. Terim'in açıklamalarını canlı takip ediyoruz.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

Pandemi öncesi ve sonrası çok farklı iki takım olduk. İlk defa hep birlikte olarak bir hazırlık dönemi geçirdik. Daha önceden yeni transferlerimizi hazırlık kampına götürememiştik. O yüzden ilk yarıları çok düşük koşu mesafeleri ile bitirdiğimiz maçlar oldu. Bundan dolayı kendi adıma çok üzülmüştüm. Hayatım boyunca Türkiye'ye kazanan oyun modelini getirmek için çok uğraştım. Benim için kabul edilebilir bir şey değildi. O yüzden Ocak ayını hedef göstermiştim hep geçen sene. Ocak ayından sonra pandemiye kadar hemen hemen her istatistikte birinci sıradaydık. Daha sonra pandemiye yakalandık.

'O SÜRECİN ALTINDAN KALKAMADIK'

Pandemi sonrası ideal oyunumuza tekrar kavuşamadık ama ara sonrası oynadığımız ilk oyunda yapılanlar bizi etkiledi. 15-20 saniye ofsaytın oynatılması, Muslera'nın ayağının kırılması, üstüne Andone'nin ayağının kırılması. Altından kalkamadık o sürecin. Serimizi ondan sonra sürdüremedik. Ondan sonra da zaten çok kolay da değildi...

'TRANSFER YAPMA İHTİMALİMİZ ÇOK DÜŞÜK'

Özellikle Galatasaraylıların bilmesi gereken birçok konu var. Konu, transfer yapma ihtimalimizin çok düşük olması. Zaten satmadan da alamıyoruz. Bunu da bilerek başladık zaten. Aldığımızdan fazlasını satmışız, şampiyon olmuşuz, kara geçmişiz. Kulübümüzün bunun altından kalkabilmesi için birçok elementin bir araya gelmesi gerekiyor. Gelmesi de çok zor. Böyle baktığımızda da herkes 'Niye orta saha yok, niye o yok?' diye soruyor. Zamanında halledemedik, halledemiyoruz. Biz Galatasaray'ız ama bir refleskimiz olmalı.

Yönetimimiz bana yeni bütçe rakamının geçmişe oranla düşmesi gerektiğini, bunun bir zorunluluk olduğunu belirtti. Ben de doğal olarak 'Nasıl isterseniz öyle olsun' dedim ve itiraz etmedim.

'BÜYÜK TRANSFERLER HİÇ KOLAY DEĞİL'

Elimizdeki kadro neyse en iyisini yapmaya çalışırız. Şunu herkes bilmeli ki büyük transferler hiç kolay değil. Galatasaray Teknik Direktör olarak bunu söylüyorum ama Türkiye'deki aşağı yukarı her kulübün böyle olduğunu düşünüyorum. Yönetiminde işi zor. Alırsanız neden aldınız, almazsanız neden almadınız eleştirileri oluyor. Ekim'e kadar alabileceğimiz ne varsa alırız ama ben bu işin açıkçası çok da kolay düzeleceğine inanmıyorum.

'DOĞRULARI ANLATMAK LAZIM, HERKESİN BİLME HAKKI VAR'

Ne kadar geliriniz olursa olsun bu borçlarla istediğiniz şeyleri yapmanız çok zor. İkide bir Avrupa ile aramızdaki makas çok açıldı derken bu yüzden konuşuyorum. Burada da kimseyi suçlamıyorum. Doğruların en doğrusunu anlatmak lazım. Herkesin bilme hakkı var. Sanki var da almıyoruz gibi bir sürü şey var. Artık başka şeyleri konuşmalıyız. Borcun, borçların faizlerinin ödenmesinin çok rasyonel olmadığı bir ortamdayız. Bu konuda Divan'da ya da bir röportajda konuşacağım.

'ŞU ANA KADAR İYİYİZ AMA...'

Pandemi olmasaydı da dışarı gitmeyecektik. Sabah buluştuk, idmanlarımızı, çalışmalarımızı yaptık, akşam da evlerine yolladık herkesi. Daha iyi oldu. Onları dört dörtlük analiz ettik ama onlar da dört dörtlük çalıştılar. Futbolcu arkadaşlarımız da dört dörtlük çalıştılar. Şu an iyiyiz ama daha sonra nasıl olacağız bilmiyoruz tabii. Takımda iki maç kazanıp havaya girecek. kimse yok zaten.

'HERKES TRANSFER LİSTEMİ ÖĞRENDİ ZATEN'

Ben sezon başında transfer listemi verdim. Zaten daha sonra herkes öğrendi o listeyi. Maalesef şu ana kadar satma konusunda başarılı olamadık hepimiz. Dolayısıyla almak da zorlaştı. Omar ile ilgili 1 sene önceden bir tasarrufumuz vardı, o da sözünde duran bir oyuncuymuş, geldi ve attı imzasını.

'KİRALIKLARDAN UZAKLAŞALIM DEDİK'

Benim bir isteğim oldu, mümkünse kiralık oyunculardan uzaklaşalım dedik ve öyle oldu. Şu anda herhalde 1 tane kiralık oyuncumuz var. Galatasaray artık yüksek rakamlara oyuncu alabilecek durumda değil. Abdurrahim bey doğru söylemiş. Alacak da var, satılacak da var. Alıp yetiştirip büyük rakamlara satabilirsek ve hedeflere ulaşabilirsek büyük iş yapılmış olur. Altyapıya ayrı bir özen bir itina göstermeliyiz. 11 milyon euroya satılan Ozan'ın antrenörlerinin maaşı çok düşük. Öz kaynak diyoruz ama dört dörtlük olmalı öz kaynağımız.

'ŞU ANDA HER ŞEY ÇOK İYİ'

Ben de bir insanım. Üzüntülerim, sevinçlerim hepsi oluyor. Görevime bağlı, görevimi yapmaktan inanılmaz zevk alan bir insanım. Yapamıyorsam üzülürüm. Sağlığımız, ailemiz, büyük ailemiz yani Galatasaray şu anda her şey iyi. Hayatta iniş çıkışlar vardır. Benim vücut dilim nasıl yansıyor bilmiyorum ama iyiyim.

'BEN AVRUPA MAÇLARINA HER ZAMAN ÖNEM VERİRİM'

Avrupa Kupası'na tabii ki önem veriyoruz. Ben zaten Avrupa maçlarına her zaman önem veriyorum. Fikstür de öyle bir denk geldi ki... O da bizim hatamız tabii. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmeye o kadar alışmışmışız ki yadırgıyoruz buraları. Şu anda bizim için en önemli maç yarın oynanacak maçtır. Hem seyahat eden hem oynayan arkadaşların iyi randımanlı olmaları için dinlenmeleri gerekiyor. Çıkaracağım takım ne Neftçi ne Gaziantep ne de Başakşehir maçındaki ile aynı olacak, doğru harmanlamamız lazım. Önemsemiyor sonucu çıkmasın, çok önemsiyorum.

'BEN AYNI FİKİRDE DEĞİLİM, OLMAK ZORUNDA DA DEĞİLİM'

Sosyal medyaya göre hareket edemem. Bugünden o maçla ilgili bir şey söylemek çok da tarzım değil. Bizden bazı arkadaşların 'beyaz sayfa' beyanı var. Biz aynı çatı altında olabiliriz ama aynı fikirde değilim. Aynı çatı altında olup aynı fikirde olmamız gerekmez. Ben aynı fikirde değilim, olmak zorunda da değilim.

'ARTIK HAKEME İTİRAZ ETMİYORLAR'

Geçen sene az da olsa canımız yandı bu konulardan, hakeme itiraz için diyorum. İtirazdan fayda yok, ne olursa olsun hakemin kararının çok büyük bölümünün VAR'la da teyit edildiği anlatıldı oyuncularımıza. Artık itiraz etmiyorlar, bunu doğru buldular. Daha akıllı, daha uslu, daha işine konsantre olmalarından ben de memnunum.

'TARAFTARSIZ OLMAYA ALIŞAMAYIZ'

Galatasaray'ın taraftarsız oynamaya alışması mümkün değil. Taraftarsız bir Galatasaray'ı düşünmek mümkün değil. Neftçi ve Başakşehir'i yenmişiz, şimdi düşünsenize yarın Ali Sami Yen nasıl olur... Ne tadı var, ne tuzu var. Rabbim inşallah bir an evvel şu pandemi belasından tüm dünyayı kurtarır.

EMRE AKBABA, SARACCHI VE MUSLERA'NIN SON DURUMU

Emre Akbaba iyi çalışıyor. Bu hafta sonu en azından topla çalışmaya başlayacak. Saracchi gençtir, çabuk atlatacaktır. Fenerbahçe maçında oynatabilir miyiz, bilmiyorum. Ama onun oynamak istediğini biliyorum. Muslera çok fazla çalışıyor. Sayımız müsait olursa onu Avrupa listesine yazmayı düşünüyorum.

FALCAO VE DIAGNE ÇİFT FORVET OYNAR MI?

Hayat sizi farklı konumlara çağırabilir. A planı yerine B planına geçebilirsiniz. Burada bir maçta denedim, idmanlarda bazen tek yaparken iki forvet de çalışıyoruz. Bunu ben de özlüyorum, ona göre çalışmalarımızı yaparız. Falcao ve Diagne, keşke düşüncemdeki fizik kalitelerine gelseler, beraber de oynarlar, niye oynamasınlar? İkisi de golcü.