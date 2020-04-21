Son dakika Galatasaray haberleri | Younes Belhanda için Lyon devrede
Galatasaray'ın sezon sonunda satmayı planladığı Younes Belhanda'ya Fransız devi Lyon talip oldu.
Galatasaray'ın sezon sonunda satmayı planladığı Belhanda'nın Lyon'un radarına girdiği ortaya çıktı. Fransız takımının Faslı yıldızın durumunu araştırdığı ve sezon sonunda Sarı-Kırmızılı yönetime resmi teklif yapacağı öğrenildi.
Lyon'un önereceği rakamın ise netleşmediği gelen bilgiler arasında... (Takvim)
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