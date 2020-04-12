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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray haberleri | Ryan Donk'a corona virüs darbesi

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Son dakika Galatasaray haberleri | Ryan Donk'a corona virüs darbesi
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Corona virüs (koronavirüs) nedeniyle ekonomik sorunlarla baş edemeyen kulüpler, çareyi oyuncu maaşlarında indirime gitmekte buldu. Galatasaray'ın da önemli isimlerinden biri olan Ryan Donk'a "feda" teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Donk'la ilk görüşme kısa süre içinde gerçekleşecek.

Corona virüs kabusu nedeniyle tüm kulüpler gibi ekonomik anlamda çok zor bir süreçten geçen sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcudan 'feda' beklediği öğrenildi. Yönetimin bu sezon 1 milyon 895 bin Euro garanti ücret ve 300 bin Euro prim alan Ryan Donk'a 1.2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edeceği belirlendi.

Hollanda ve İtalya'dan da ciddi talipleri olan tecrübeli yıldızın bu teklife nasıl yanıt vereceği büyük bir merakla bekleniyor. Donk özellikle Luyindama'nın sakatlığı sonrası gösterdiği performansla Terim'in değişilmezleri arasına girdi. (Fotomaç)

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