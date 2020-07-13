Son dakika Galatasaray haberleri | Ryan Babel geri döndü!

Galatasaray'da son dakika... Sarı kırmızılı takımın sezon başında transfer ettiği ancak devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, tekrar Florya'ya döndü.

Instagram hesabından Galatasaray idmanından bir fotoğrafını paylaşan Babel, ''Her ne kadar negatif olsan da pozitif kalmaya devam et'' notu düştü.

Ryan Babel, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Galatasaray'ın kalan 2 maçında forma giyebilir.

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