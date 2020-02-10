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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Son Dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao 34 yaşında

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Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao, 34 yaşına girdi. Futbolcunun doğum gününü eski kulübü Monaco da unutmadı...

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Radamel Falcao, 34 yaşına girdi.

Yıldız forvetin doğum günününe UEFA ve eski kulübü Monaco kayıtsız kalmadı.

Monaco, Radamel Falcao'nun attığı gollerden oluşan bir video paylaşırken futbolcunun doğum gününü kutladı.

İşte Monaco'nun Radamel Falcao için paylaştığı video...

Son Dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao 34 yaşında

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