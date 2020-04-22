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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:21,Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray haberleri | Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor

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Son dakika Galatasaray haberleri | Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor
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Galatasaray yönetimi uzun yıllardır forma giyen Fernando Muslera'nın sözleşmesinin uzatılma isteğini olumlu karşıladı. İşte Uruguaylı kaleciye önerilecek yeni kontrat ve maaş detayları...

Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini soruyan Fernando Muslera'dan, sarı-kırmızılı taraftarları memnun edecek bir haber geldi. Verdiği röportajlarda ya da yaptığı açıklamalarda birçok kez Galatasaray'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren tecrübeli file bekçisinin, yönetimden sürpriz bir talepte bulunduğu öğrenildi.

33 yaşındaki kalecinin, gelecek sezon sona erecek sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği ifade ediliyor. Yaklaşık 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın bu talebine yönetim tarafından olumlu bakıldığı bildirildi.

YILLIK ÜCRETİ 2.5 MİLYON EURO'YA İNECEK
Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Muslera'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatılırsa deneyimli kalecinin maaşında da indirim yapılacak. Uruguaylı file bekçsinin yeni mukavelesinde, şu an aldığı yıllık garanti 3 milyon 575 bin Euro'luk paranın 2.5 milyon Euro'ya indirileceği ifade ediliyor.

SELÇUK İNAN BIRAKIRSA BİRİNCİ KAPTAN OLACAK
Bu arada takımdaki bir diğer deneyimli futbolcu Selçuk İnan'ın sezon sonunda futbolu bırakması ve kulübün altyapısında görev alması bekleniyor. Böyle bir durumda Fernando Muslera takımın birinci kaptanı olacak ve tarihe geçecek. Muslera, Galatasaray formasıyla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. (Fotomaç)

Son dakika Galatasaray haberleri | Musleranın sözleşmesi uzatılıyor

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