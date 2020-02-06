Son Dakika Galatasaray haberleri | Mbaye Diagne'nin transferine coronavirüsü engel oldu!

Spor Arena Dış Haber | Belçika'da kadro dışı kaldıktan sonra Türkiye'ye dönen Mbaye Diagne için Belçika basını flaş bir iddia ortaya attı.

Het Laatste Nieuws'in haberine göre Club Brugge'un kadro dışı bıraktığı Diagne, Çin takımları ile görüşmeye başladı. Ancak Çin'de çıkan coronavirüsü nedeniyle transfer görüşmeleri sonlandırıldı.

Diagne, 2016-17 yılları arasında Çin'de Tianjin Teda forması giymiş 16 gol atma başarısı göstermişti. Çin kariyeri nedeniyle ülkede birçok takımın salgın öncesi ilgi gösterdiği kaydedildi.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!