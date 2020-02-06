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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 12:42,Son Güncelleme:/

Son dakika Galatasaray haberleri | Mbaye Diagne’den Club Brugge’e dava

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Club Brugge’de kadro dışı bırakılan ve idmanlara çıkmasına da izin verilmeyen Mbaye Diagne, Galatasaray’ın tavsiyesiyle FIFA’ya başvurma kararı aldı.

Club Brugge’de kadro dışı bırakılan ve idmanlara çıkmasına izin verilmeyen Mbaye Diagne, Galatasaray Yönetimi’nin tavsiyesiyle FIFA’ya başvurma kararı aldı.

Florya’da antrenmanlara katılmaya hazırlanan Senegalli golcünün değerinin düşmesinden rahatsızlık duyan Galatasaray Yönetimi, Club Brugge’ün 13 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmasını istiyor.

Sarı-Kırmızılılar toplamda 15.5 milyon Euro’yu bulan Brugge’den tazminat talebini önümüzdeki günlerde FIFA’ya iletecek. (Fanatik)

Son dakika Galatasaray haberleri | Mbaye Diagne’den Club Brugge’e dava

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