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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 09:43,Son Güncelleme:

Son dakika Galatasaray haberleri | Mariano: Herkese kapım açık

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Son dakika Galatasaray haberleri | Mariano: Herkese kapım açık
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Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacak olan Mariano, Brezilya ekiplerine mesaj gönderdi. Sambacı, "Benimle konuşmak isteyen herkes için kapıları açık bıraktım" dedi.

Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Mariano'dan transfer açıklaması geldi. 

Sambacı sağ bek, "Planım Brezilya'ya geri dönmek. Ailem de dönmek istiyor. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Sözleşmenin son aşamasındayım ve benimle konuşmak isteyen herkes için kapıları açık bıraktım" dedi. (Takvim)

Son dakika Galatasaray haberleri | Mariano: Herkese kapım açık

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