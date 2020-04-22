Son dakika Galatasaray haberleri | Mariano: Herkese kapım açık

Galatasaray'ın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan Mariano'dan transfer açıklaması geldi.

Sambacı sağ bek, "Planım Brezilya'ya geri dönmek. Ailem de dönmek istiyor. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Sözleşmenin son aşamasındayım ve benimle konuşmak isteyen herkes için kapıları açık bıraktım" dedi. (Takvim)





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