Son dakika Galatasaray haberleri | Lemina ve Onyekuru için karar verildi: Takımda tutulacaklar
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in de onayıyla kiralık oyunculardan Mario Lemina ve Henry Onyekuru’yu takımda tutmakta karar verdi. Southampton ve Monaco ile en kısa sürede görüşecek olan yönetimin ilk hedefi yıldız isimlerin bonservisini almak...
Galatasaray transferde takımda kiralık olarak forma giyen 2 yıldıza yöneldi. Sarı- Kırmızılı yönetim teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşme sonrasında Lemina ve Henry Onyekuru'nun takımda tutulmasına karar verdi. 2 oyuncu için kulüpleriyle en kısa sürede görüşme yapılacak.
HEDEF BONSERVİSLE ALMAK
Yönetim kiralık sözleşmeleri biten Lemina için Southampton'la, Onyekuru için de Monaco ile görüşecek. Önceliğin 2 yıldızın bonservis bedeliyle transfer edilmesi olduğu ancak bu olmazsa Lemina ve Onyekuru'nun yeniden kiralanabileceği öğrenildi.
İki ismin kalmak istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Onyekuru bu sezon oynadığı 9 resmi maçta 1 gol kaydetti. (Takvim)
Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle