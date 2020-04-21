Son dakika Galatasaray haberleri | Lemina ve Onyekuru için karar verildi: Takımda tutulacaklar

Galatasaray transferde takımda kiralık olarak forma giyen 2 yıldıza yöneldi. Sarı- Kırmızılı yönetim teknik direktör Fatih Terim'le yaptığı görüşme sonrasında Lemina ve Henry Onyekuru'nun takımda tutulmasına karar verdi. 2 oyuncu için kulüpleriyle en kısa sürede görüşme yapılacak.

HEDEF BONSERVİSLE ALMAK

Yönetim kiralık sözleşmeleri biten Lemina için Southampton'la, Onyekuru için de Monaco ile görüşecek. Önceliğin 2 yıldızın bonservis bedeliyle transfer edilmesi olduğu ancak bu olmazsa Lemina ve Onyekuru'nun yeniden kiralanabileceği öğrenildi.

İki ismin kalmak istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Onyekuru bu sezon oynadığı 9 resmi maçta 1 gol kaydetti. (Takvim)





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