Son Dakika Galatasaray Haberi: Yunanistan'da Galatasaray'a çirkin tavır! Galatasaray'dan resmi açıklama...

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Son dakika.. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesi, sürpriz bir tavırla karşı karşıya kaldı.

Yunan yetkililer, Galatasaray'ın dün yaptırdığı PCR testini geçerli saymayarak bugün yapılmasını gerekçe göstererek temsilcimizi havalimanında bir süre bekletti.

FATİH TERİM TEPKİ GÖSTERDİ

Yunan yetkililerin bu tavrı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve tepki gösterdiği öğrenildi.

KAFİLE İSTANBUL'A DÖNDÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından 2 saat havalimanında bekletilen ve dönüş kararı alan Galatasaray kafilesi, 23.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI;

Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz.

Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır.

Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.

Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAPIDA BEKLETİLDİLER

Testleri kabul edilmeyen ve bulundukları alandaki hiçbir hizmetten yararlanamayan sarı-kırmızılılar, uçuş saatine kadar kapıda bekletildi.

22.30 UÇAĞIYLA GERİ DÖNÜŞ

Yunan yetkililerin çirkin tavrına tepki gösteren Galatasaray, Atina’dan 22.30'da kalkan uçakla İstanbul'a geldi.

BURAK ELMAS: 'ÖZÜR BEKLİYORUZ'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF'DEN TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonu ise Yunanisan'da yananları "Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz" sözleriyle kınadı.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Galatasaray'a destek olmak için havalimanına gitti. Sarı-kırmızılı kulüp de "Atina Büyükelçimiz Sn. Burak Özügergin, Yunan makamlarınca takımımıza uygulanan ahlak dışı uygulamaya karşı destek olmak için havalimanına gelerek teknik direktörümüz Fatih Terim ile birlikte süreci yakından takip etti." şeklinde açıklama yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ BİLGİÇ’TEN GALATASARAY AÇIKLAMASI

"Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, 13 Temmuz 2021 akşamı Yunanistan’ın Olympiakos Futbol Takımıyla özel maç yapmak üzere bugün (12 Temmuz) özel uçakla Atina'ya gitmiştir.

Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlikten ve iyi niyetten uzaktır.

Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür.

Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir."

ATINA'DA YAŞANANLARI ANLATTI

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, yaşananları TRT Spor'a anlattı. Özügergin şu ifadeleri kullandı:

Hiç aklımıza gelmezdi böyle bir sorunla karşılaşacağımız. Ne Galatasaray'ın ilk yurtdışı hazırlık maçı, ne Olympiacos'un ağırladığı ilk yabancı kafile, ne de koronavirüs yeni çıktı. 1.5 senedir bununla birlikte yaşıyoruz.

Rastgele test yapacağız dediler, Fatih Hoca itiraz etmedi, hocaya bile test yaptılar itiraz etmedi. Fatih Hoca'dan önce birkaç oyuncu elini kolunu sallayarak geçiyor, bir süre sonra da herkese yapalım dediler. Olmaz, neye göre?"

Değer miydi bu yaşadıklarımıza. Buradaki sistemik sorunun nedeni Türkiye'den bir kafilenin gelmesiydi. Bu her takımımıza olabilirdi. Yani oradaki sorun sarı kırmızı değil, kırmızı beyazdı!