Son dakika Galatasaray haberi: Türkiye Eren Aydın'ı konuşuyor! Geleceğin Falcao'su Eren Aydın kimdir? Transferde Fenerbahçe detayı...

Spor Arena Detay - Galatasaray U19 takımı, U19 Elit Gelişim Ligi'nde normal sezonu namağlup lider tamamladı. Sarı-kırmızılı takım 20 maçta 16 galibiyet 4 beraberlik alarak en yakın rakibinin 14 puan önünde normal sezonu lider tamamladı.

Antalya'da düzenlenen Elit Gelişim Ligi play-off çeyrek final maçında ise Beşiktaş'ı 4-2 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray'ın Beşiktaş'a attığı 4 golde de Eren Aydın imzası vardı. 18 yaşındaki Eren, Siyah-beyazlı takıma 3 gol atıp son golün de asistini yaptı.

20 MAÇTA 23 GOL 6 ASİST

Galatasaray'ın rakiplerini ezerek lider tamamladığı sezonda çıktığı 19 maçta 20 gol atıp 5 asist yapan Eren Aydın, play-off'taki Beşiktaş maçında yaptığı katkıyla istatistiğini 20 maçta 23 gol 6 asiste çıkardı.

FATİH TERİM KAMP KADROSUNA ALACAK

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de yakından takip ettiği altyapı oyuncularından olan Eren Aydın, U19 Elit Gelişim Ligi'nin tamamlanmasının ardından 18 yaşındaki futbolcusunu A takım kamp kadrosuna almayı planlıyor.

EREN AYDIN KİMDİR?

12 Şubat 2003'te İstanbul'da doğan Eren Aydın, çocukluğunu Kartal'da geçirdi. Futbola ilgisi çocuk yaşlarda başlayan Eren, babasıyla birlikte Kartalspor'un maçlarına giderdi. Babasının işi sebebiyle Kocaeli - Darıca'ya yerleşmek zorunda kalan ailenin çocuğu Eren, futbola Darıca Gençlerbirliği'nde başladı. 2016 yılında ailesinin İstanbul'a dönmesiyle Eren, semtinin takımı Kartalspor altyapısına girdi ve burada yükselmeye başladı. SErgilediği performansla 2019/20 sezonunun başında Galatasaray altyapısına giren Eren Aydın, 2020 yazında ise profesyonel sözleşme imzaladı.

1.81 boyundaki Eren Aydın, forvet veya sol kanatta görev yapabiliyor. 18 yaşındaki Eren, sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY'A TRANSFER HİKAYESİ VE FENERBAHÇE DETAYI

Kartalspor altyaş takımlarında kendisini gösteren Eren Aydın ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ilgilendi. Elini çabuk tutan Galatasaray, genç futbolcuyu akademisine kazandırmayı başardı. Kartalspor Kulüp Müdürü Murat Atasoy, Eren'in transfer sürecini şu sözlerle anlatıyor:

Eren, Kartal'ın öz çocuğu. Düzgün ve dürüst bir kardeşimiz. Babası, Eren'i 1. Lig'de oynadığımız dönemde Kartal'ın maçlarına sık sık getiriyordu. Eren'in babası fabrika işçisi olduğu için Darıca'ya yerleşmek zorunda kaldılar. Eren, futbola Darıca Gençlerbirliği'nde oynayarak başladı. Kendisini orada da takip ediyorduk. 2016 yılında ailece yeniden Kartal'a döndüler. Eren bu dönüş sonrası futbolculuk kariyerine semtinin takımı Kartalspor'da devam etti. Kartalspor'da çok iyi bir performans sergiledi. Gerçekten iyi bir noktaya geldi. Zaten bu çıkışıyla birlikte Eren futbol camiasında iyi bir piyasa yakaladı. Galatasaray olmasa Fenerbahçe, Başakşehir olurdu. Çünkü onlar da Eren'i yakından takip ediyordu. İlk resmi teklif Galatasaray'dan geldiği için onlara verdik. Galatasaray yetişme bedelini bize ödedi ve Eren Aydın'a profesyonel imzayı attırdı.

İLK BAŞTA GALATASARAY'A AYAK UYDURAMADI

Kartalspor Kulüp Müdürü Murat Atasoy, Eren Aydın'ın ilk başlarda Galatasaray'a uyum sağlayamadığını ifade edip şu sözleri kullandı:

Eren Galatasaray'a gittiğinde ilk başlarda uyum sağlayamadı. Bizim lig ile Galatasaray'ın oynadığı elit lig arasında fark olduğu için zorlandı. İdmanlarda bazı sıkıntılar yaşadı. Ama çabuk atlattı. Galatasaray'da görev yapan hocaları sıkıntıyı anladılar, sabır gösterdiler. Çok çalışkan bir çocuk olduğu için daha sonra çıkış yakaladı. Çıkış yakalayınca bir patlama oldu. Daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Yakından takip ediyoruz. Gerçekten çok mutlu oluruz."

"GALATASARAY'A GELECEĞİMİ HAYAL ETMİYORDUM"

Ağustos 2020'de Galatasaray'a profesyonel imza atan Eren Aydın, imza sonrası eski takımı Kartalspor'u ziyaret etti. Kartalspor, Eren'in bu ziyaretini bir video haline getirmişti. Eren Aydın, kulüpteki eski hocalarından sonra altyapıdaki oyunculara yaptığı konuşmada; "Darıca Gençlerbirliği'nden Kartalspor'a geldiğimde Galatasaray'a transfer olacağımı hayal etmiyordum. Galatasaray forması giymek herkese nasip olmaz. Galatasaray formasının ağırlığının farkındayım. Öncelikli hedefim Galatasaray A takımında forma giymek. Her Türk çocuğu gibi Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Her zaman azim gösterdim, çalıştım. Kardeşlerime şunu söylüyorum; Hiçbir zaman hayallerinden vazgeçmesinler. Çalışmaktan ödün vermeyin." demişti.

İDOLÜ FALCAO

Eren Aydın daha önce yaptığı bir açıklamada Falcao'dan övgüyle bahsederken; "Hedeflerim büyük abilerimden çok şey öğrenmek olacak. Özellikle Falcao’dan çok şey öğrenmek istiyorum. İdolüm olarak da onu görüyorum. İnşallah hedefim A takımda kalıcı olabilmek."

KÜÇÜKLÜKTEN GALATASARAYLI

U19 Elit Gelişim Ligi maçlarının A Spor'dan yayınlanmasıyla Beşiktaş maçındaki performansı sosyal medyada da dikkat çeken Eren Aydın, maçın ardından Galatasaray formalı küçüklük fotoğrafını paylaştı.