Son dakika Galatasaray haberi: Muslera PSV maçına yetişecek mi? 14 günlük karantina kuralı ve Muslera'nın kararı...
Uruguay ile Copa America'da mücadele eden Fernando Muslera'nın 20 veya 21 Temmuz'da PSV ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu. Brezilya'dan döneceği için karantina kuralına takılacak olan başarılı kalecinin Türkiye'ye gelip karantinaya girmektense ülkesi Uruguay'a geçip tatilini yaparak bu süreyi geçireceği ve PSV maçına kısa bir süre kala İstanbul'a gelip kritik maçta forma giyeceği belirtildi.
Brezilya’da düzenlenen Copa America’da çeyrek final oynayan Uruguay’ın kalesini koruyan Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi, Kolombiya ile oynanan karşılaşmada 90 dakikayı gol yemeden tamamlamış ancak penaltı atışlarında kalesine gelen 4 penaltıyı da kurtaramamıştı. Uruguay, penaltılarda rakibine 4-2 yenilerek elenmişti.
BREZİLYA'DAN GELENLER KARANTİNAYA GİRMEK ZORUNDA
Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar, yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulurken, başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişiler için valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağı genelgeyle açıklanmıştı.
MUSLERA NE YAPACAK?
Dolayısıyla Muslera bugün Türkiye’ye gelse bile 14 gün zorunlu karantinada tutulacaktı. Ancak Uruguaylı kaleci, bu 14 günlük süreyi ülkesinde geçirirse ve bunun ardından Türkiye’ye gelirse sorun yaşamayacak.
Bu nedenle Muslera’nın ülkesinde dinlenip, tatilini geçireceği, PSV ile 20 Temmuz’da oynanacak karşılaşmadan bir ya da iki gün önce Türkiye’de olarak takıma katılacağı dile getirildi.