Son Dakika Galatasaray Haberi | Mario Lemina: 'Pişman olacaksınız!'

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten ve gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olan Mario Lemina, Instagram hesabından kendisi hakkında yapılan 'sürekli sakatlanıyor' eleştirilerine cevap verdi.

Lemina, ''İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim. Bunlar için endişelenmeyin. Diğerlerine sevgiler.'' dedi.

''BU BENİM TERCİHİM...''

Gabonlu orta saha, ayrıca ''Futbol oynamak istiyorsam, bu benim tercihim. Ev almak istiyorsam, bu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam, bu benim tercihim. Öyleyse... Ben sizin hayatınız hakkında konuşmam.'' sözlerini kullandı.