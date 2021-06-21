Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim Florya'da! Terim'in elindeki kağıt ve Arda Turan detayı...

Galatasaray’ın 38. başkanı Burak Elmas olurken, sarı kırmızılı takımın teknik patronu Fatih Terim hiç vakit kaybetmeden Florya’da yeniden takımının başına geçti.

Başkan Elmas ile yaptığı görüşmede ‘Galatasaray’ın kaybedilecek 1 günü dahi yok’ görüşü öne çıkarken Terim, mazbata töreni beklenmeden hemen Florya’da mesaiye başladı. Terim, bugün saat 11'de başlayan sabah antrenmanında takımın başında yer aldı.

Sahaya çıkan Fatih Terim, görevlilerle tek tek merhabalaştı, GS TV canlı yayınına da selam veren Terim 'Hayırlı olsun bakalım hepimize' dedi. Deneyimli teknik adam, futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı. Terim, futbolcularla da tek tek tokalaştı.

ARDA TURAN DA FLORYA'DA! DİKKAT ÇEKEN KAĞIT DETAYI...

Fatih Terim'in ekibinde Selçuk İnan ve Necati Ateş'in olması dikkat çekti. Terim, elindeki kağıda bakarak Selçuk İnan ve Necati Ateş'le bir süre konuştu.

Galatasaray ile mevcut sözleşmesi bulunmayan Arda Turan da Terim'in yanında antrenmanı takip etti.

TESİSİN DIŞINDAKİ BİR EVDEN TERİM'E: 'EVİNE HOŞ GELDİN'

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin dışından antrenmanı takip eden bir taraftar, Fatih Terim'e 'Evine hoş geldin hocam' diye bağırdı. Fatih Terim de bu taraftara el salladı.

Görev süresi boyunca Terim’le

Sarı kırmızılıların yeni başkanı Burak Elmas mazbatasını aldıktan sonra ilk imzayı teknik direktör Fatih Terim’e attıracak. Elmas, görev süresini kapsayacak şekilde tecrübeli teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Futbolun başında yoğun mesai harcayacak olan başkan Burak Elmas daha sonra Fatih Terim ile birlikte kadro planlaması ve transferler için ekibiyle kolları sıvayacak. Sarı kırmızılı kulübün yeni başkanının hedefi ise temmuz ayına kadar transferlerin büyük kısmını bitirmek ve Galatasaray’ın, PSV Eindhoven maçına en iyi şekilde çıkmasını sağlamak olacak.

Transfer zirvesi hafta içinde



Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas, Fatih Terim’in raporu doğrultusunda transferlere yön verecek. Galatasaray’ın gündeminde yer alan ve kiralanması planlanan Kaan Ayhan, sol bek için Fatih hocanın da listesinde bulunan Alex Moreno için de harekete geçilecek. Bu iki futbolcu içen kulüpleri Sassoulo ve Real Betis ile masaya oturulacak. Aynı zamanda kariyerleri adına Galatasaray’daki soru işaretlerinin bitmesini bekleyen ve kontratları sona eren başta kaptan Arda Turan olmak üzere Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Emre Akbaba’nın durumu netleşecek.

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