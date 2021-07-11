Son Dakika Galatasaray Haberi: Arda Turan'dan emeklilik sinyali: 'Gelecek sezon...'

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bu sene futbola devam edeceğini söyleyen Arda Turan, geleceğiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle;

Kazanma alışkanlığını korumak bizim için önemli. Çok iyi çalışıyoruz. Kazandık, mutluyuz. Bugün bizim için önemli olan skordan çok oyundu. Hocamızın istediklerini sahaya yansıttık. Salı günü Olympiakos ile bir maç daha yapacağız. Ondan sonrası artık Şampiyonlar Ligi. Olmak istediğimiz yer için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız.

"BU SENE SAHA İÇİNDEYİM, SENEYE..."

Galatasaray armasına hizmet etmek benim için çok önemli. Nerede, nasıl olacağını hocamızla, başkanımızla, ailemle oturup konuşmak lazım ama bu sene saha içinde olacağım. Geçen sene kıl payı kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene kazanmaya çalışacağız.

"G.SARAY KENDİ DİNAMİKLERİNİ KORUMALI"

Florya'dan çıkan gençler çok şanslılar. Her biri bizim için çok değerli. Galatasaray'a sadece 10 numaralar, kanat oyuncuları değil, savunmacılar da lazım. Galatasaray, kendi dinamikleri olan büyük bir ailedir. Biz bunu her zaman korumaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın özel şeyleri olmasını seviyorum. Hagi ve Popescu bizim efsanemiz. Galatasaray taraftarı olarak hayatımızın en güzel anlarını yaşatan isimler.

OZORNWAFOR: YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYORUM

Yeni bir başlangıç istediğini dile getiren Ozornwafor, "İyi bir başlangıç yaptık, geçen hafta da bu hafta da kazandık. Galatasaray'da 11'de başlamak benim için büyük bir onur. Yeni bir başlangıç, yeni başarılar istiyorum. Sadece kendim için değil, takım için de başarıların devam etmesini umuyorum." dedi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN: İNŞALLAH HOLLANDA'DAN AVANTAJLA DÖNECEĞİZ

PSV Eindhoven maçına odaklandıklarını kaydeden Oğulcan, "Hazırlık maçı dahi olsa Galatasaray her maçı kazanmak için çıkar. PSV hazırlıklarına devam ediyoruz, Kasımpaşa'yı iyi bir oyunla 4-2 yendik. Şimdi Olympiakos ile bir hazırlık maçı daha var, takım olarak PSV maçına konsantreyiz. İnşallah Hollanda'da avantajlı bir skor alıp İstanbul'da bu işi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.