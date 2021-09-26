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Son dakika: Galatasaray, Göztepe maçında fabrika ayarlarına dönecek! Fatih Terim ilk 11’de 6 değişiklik yapacak...

#Galatasaray#Fatih Terim#Göztepe
Son dakika: Galatasaray, Göztepe maçında fabrika ayarlarına dönecek Fatih Terim ilk 11’de 6 değişiklik yapacak...

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim, Göztepe maçında tam 6 değişikliğe gidecek.

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig’de dört haftadır galip gelemeyen, özellikle son Kayserispor maçında adeta yokları oynayan, rakip kaleye isabetli şut dahi çekemeyen Galatasaray’da Fatih terim radikal değişikliklere gidecek.

LUYiNDAMA TEKRAR 11’DE

Tecrübeli teknik adam bugün Göztepe maçında sahaya süreceği ilk 11’de, Kayseri maçına göre tam 6 değişikliğe imza atacak. Aslan’da öncelikle Sacha Boey bugünkü maça yetiştirilemezse sağ bekte Yedlin değil, Alpaslan görev alacak. 

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Yedlin’in kötü performansı sonrasında kenara çekileceği maçta Boey yetişmezse Luyindama yeniden 11’e dönecek ve Nelsson ile birlikte stoper ikilisini oluşturacak. Orta sahada yeni transfer Assunçao yine şans bulacak.

Kayseri deplasmanında dinlendirilen Berkan ile Cicaldau da 11’deki görev yerlerine geri dönecek. Son maçta 11’de tercih edilmeyen Morutan da Göztepe karşısında hücumda en önemli kozlarından biri olacak.

Fatih Terim’in en uçta ise gol silahı olarak Halil ile Diagne arasında tercih yapacağı ancak Türk milli futbolcunun daha ağır bastığı öğrenildi.

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Son dakika: Galatasaray, Göztepe maçında fabrika ayarlarına dönecek Fatih Terim ilk 11’de 6 değişiklik yapacak...

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#Galatasaray#Fatih Terim#Göztepe