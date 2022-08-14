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Son dakika: Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Abdülkerim Bardakçı'ya şaşırmayın! Okan Buruk'un forvet tercihi...

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#Galatasaray - Giresunspor#Okan Buruk#Hakan Keleş
Son dakika: Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Abdülkerim Bardakçıya şaşırmayın Okan Burukun forvet tercihi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 08:32

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasarat, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak Okan Buruk döneminde ilk kez resmi bir maç kaybetti. Hürriyet yazarları Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, mücadeleyi değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda ilk kez taraftarının önüne çıkan Galatasaray, Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Giresunspor'un tek golünü Abdülkerim Bardakçı'nın kısa düşen geri pasında araya giren Borja Sainz kaydetti.

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OLIVEIRA DİREĞE TAKILDI

Maça hızlı başlayan Galatasaray'da yeni transferlerden Sergio Oliveira, 4. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti. Portekizli futbolcunun vuruşunda top üst direkten döndü.

MERTENS VE OLIVEIRA İLK KEZ OYNADI

Galatasaray’da yeni transferler Dries Mertens ile Lucas Torreira, Giresunspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Yeni transferler Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyme heyecanı yaşadı.

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Mertens ile Torreira karşılaşmaya yedek olarak başladı. Torreira, maçın 61. dakikasında Sergio Oliveira’nın yerine oyuna dahil oldu. Mertens ise 78. dakikada Yunus Akgün’ün yerine oyuna girdi.

Son dakika: Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Abdülkerim Bardakçıya şaşırmayın Okan Burukun forvet tercihi...

HÜRRİYET YAZARLARI MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, Galatasaray - Giresunspor maçını köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: BİR YERDE ÇOĞALIRKEN ÖBÜRÜNDE EKSİLİRSİN

Okan Hoca santrforları çiftledi, oyun değişti.

Birçok büyük lig ağustos başında start alıyor ama transfer sezonu bir ay daha devam ediyor. Eğer dev bir kulüpseniz transferi erken tamamlamanız mümkün ama Süper Lig’in orta sınıfındansanız 31 Ağustos gece yarısına kadar sürebiliyor mesainiz. Haliyle de sezonu tam kadroyla ancak ilk milli maç arasından sonra açabiliyorsunuz. Dün Hakan Keleş, maç öncesi kendisine uzatılan mikrofona 5-6 transfer yaptıklarını, 5-6 tane daha yapmaları gerektiğini söyledi mesela. Hatta “Ligin ilk haftaları hazırlık kampı gibi geçiyor, umarım bu yıl bunu erken bitiririz” diye de ekledi Hakan Hoca.

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SÜREKLi KONTRATAK ARADILAR

Gerçekten de Giresun’un ön taraftaki yetenek havuzu kısıtlı. Galatasaray’a karşı topa çok fazla sahip olup, set hücumu yapma şansları yoktu. Ama ikinci yarıda Galatasaray 4-4-2’ye döndükten sonra sürekli kontratak fırsatı kolladılar. Sol açık Borja ile de zaman zaman tehlike yarattılar. Zaten golü de Abdülkerim’in hatasında 21’lik genç İspanyol Borja ile buldular.

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ABDÜLKERiM’E ŞAŞIRMAYIN

Dün Abdülkerim’in sebep olduğu gole şaşıranlar olabilir. Ancak Galatasaray’ın hazırlık maçlarını izleyenler bence çok da şaşırmadılar. Zira Graz ve Fehervar maçlarında da benzer hatalar yapmıştı Abdülkerim. G.Saray’ın şu anda eksik görünen tek pozisyonu stoper rotasyonu sanki. Elbette maçın hikayesini tek hata üzerinden açıklamak doğru olmaz. G.Saray ilk devrede oyunu kenarlara iyi taşıyıp bolca orta yapınca, Okan Hoca çift santrfora dönme kararı aldı.

Son dakika: Galatasaray - Giresunspor maçı sonrası dikkat çeken yorum: Abdülkerim Bardakçıya şaşırmayın Okan Burukun forvet tercihi...

10 YENi OYUNCU FORMA GiYDi

Ancak futbol böyle: Bir alanda çoğalayım derken, başka alanda eksilirsin. G.Saray da bunu yaşadı... Okan Hoca 46’da santrforları ikiledi, Seferovic bağlantı oyuncusu gibi görev yapmaya başladı. Ama orta saha geçirgenleşti. Bunun bedelini 2. devrede pozisyonlar vererek ödedi ev sahibi. Kiralıktan dönen Yunus-Emre Akbaba ve altyapı ürünü Hamza’yı da sayarsanız, dün G.Saray’da 10 yeni oyuncu forma giydi. Belli ki bu kadar yeni futbolcuyla organize bir takım yaratmak için zamana ihtiyacı olacak Okan Hoca’nın.

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BANU YELKOVAN: NEDEN SANTRFOR ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Maçta ikinci yarı başlarken, ilk devredeki oyunu ve gol yollarındaki etkisizliği açıklamaya çalışan yorumcular bile durumu anlatmakta zorlandılar. Kağıt üzerinde taraftar desen, sezonun ilk iç saha maçında statta boş koltuk bırakmadan tribünleri dolduran taraftar; zemin dersen gözleri kamaştıran bir çim; sıcaklık desen mevsime göre gayet iyi sayılabilecek bir hava vardı. Rakip de geçen sezon düşme hattından son haftalarda kurtulan Giresunspor olunca yeni transferleri dünya gözüyle görmek için stada koşan taraftarların beklentisi güzel futbol ve farklı galibiyetti. Olmadı.

EKSiKLER GiDERiLEMEDi

İlk yarıda tüm hatlarıyla kapanan Giresun karşısında hareketli, ancak yetersiz bir futbol vardı. Ağırlıklı olarak Giresun sahasına yığılan oyun, yapılan 17 ortanın hiçbiri doğru final vuruşlarıyla tamamlanamayınca gol sesi vermedi. Akılda kalan tek an, Sergio Oliveira’nın kullandığı serbest vuruşta direkten dönen toptu. Yapılan tüm transferlere rağmen geçen sezonun iki eksik mevkisinde, oyunu yönetecek oyun kurucu ve son vuruşları yapacak santrfor konusunda hâlâ çözüm bulunamadığı ortadaydı.

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GEÇEN YILKi MAÇIN TEKRARI

Giresunspor da değişen kadrosuna rağmen, geçen sezon ligde kalmasını sağlayan aynı oyununu devam ettirmeye çalıştı. Hakan Keleş’in takımı geçen sezon bu statta 1-0 kazandıkları maçın benzerini oynadı. İlk yarıda daha çok kendi sahalarında kabul ettikleri oyunu, ikinci yarıda ev sahibi takımın kalesine doğru yaymaya çalıştılar. Yakaladıkları tek pozisyonda da Abdülkerim’in hatasını affetmeyerek golü Borja Sainz’la buldular.

DEĞiŞiKLiKLER iŞE YARAMADI

Okan Buruk’un ne ikinci yarı başlarken oyuna aldığı Gomis ne ilerleyen dakikalarda soktuğu Torreira ne ısınmaya gittiği andan bile alkışlarla karşılanan Mertens ne de genç Hamza Akman müdahaleleri beklenen değişikliği getirmedi. Bu şok mağlubiyet Galatasaray’ın transfer dönemi bitmeden neden bir santrfor arayışında olduğunu ortaya koydu.

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#Galatasaray - Giresunspor#Okan Buruk#Hakan Keleş

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