Son Dakika: Galatasaray gece yarısı bombalarını patlattı! Toplam 6.2 milyon euroya iş bitti - Transfer haberleri

Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, Jens Stryger Larsen ve Berkan Kutlu’yu da transfer etti. Sarı kırmızılılar, Danimarkalı sağ bek Larsen ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Larsen için üç hafta önce Udinese ile masaya oturan yönetim, 4 milyon Euro bonservis bedeli sonrasında beklemeye geçmişti. Akabinde yönetici Işıtan Gün yeniden görüşmelere başladı ve 3.2 milyon Euro’da el sıkıştı.

Sarı kırmızılılar 30 yaşındaki Danimarkalı sağ beke ise yıllık 1.6 milyon Euro garanti para verecek.

Jens Stryger Larsen’in yarın İstanbul’a geleceği ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

Berkan, PSV maçında oynayabilecek

Aslan, Berkan Kutlu için de anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor Kulübü ile yaptığı görüşmelerde 3 milyon Euro’luk bonservis bedeli konusunda el sıkıştı.

Galatasaray Kulübü ayrıca, 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncunun sonraki satışından da Alanyaspor’a yüzde 20 pay verecek.

Cimbom ayrıca, Berkan Kutlu’yu Hollanda ekibi PSV ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmalarının kadrosuna da alabilecek.

Berkan, geçen sezon bedelsiz olarak İsviçre ekibi Sion’dan transfer olduğu Alanyaspor’da tüm kulvarlarda 42 karşılaşmaya çıkarken, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Muhabirimiz Ali Naci Küçük, geçtiğimiz hafta, Larsen transferini ilk kez Spor Arena yayınında duyurmuştu...

Videolarımızdan anlık haberiniz olması için kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...