Son Dakika | Galatasaray - Gaziantep FK hazırlık maçı iptal edildi! Sebebi...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımızın Süper Lig’in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından ötürü iki kulübün ortak kararı neticesinde Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. Takımımız aynı gün Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçı takvimi şu şekilde:

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