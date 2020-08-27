Son Dakika | Galatasaray - Gaziantep FK hazırlık maçı iptal edildi! Sebebi...
Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı için, iki takım arasında oynanacak hazırlık maçının ortak kararla iptal edildiğini duyurdu. Galatasaray aynı gün ve saatte Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor ile hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Takımımızın Süper Lig’in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından ötürü iki kulübün ortak kararı neticesinde Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. Takımımız aynı gün Süper Lig’in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın hazırlık maçı takvimi şu şekilde:
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