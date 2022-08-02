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Son Dakika: Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü resmen açıkladı! Bonservisi ve yıllık ücreti...

#Galatasaray#Fredrik Midtsjö#Transfer Haberleri
Son Dakika: Galatasaray, Fredrik Midtsjöyü resmen açıkladı Bonservisi ve yıllık ücreti...

Galatasaray, AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını açıkladı. Bu transfer için ödenecek bonservis bedeliyle birlikte oyuncunun yıllık ücreti de KAP bildirisinde yer aldı. İşte detaylar...

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Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü 3 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bu transfer için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Oyuncuya verilecek yıllık ücret ise 975 bin euro...

KAP bildirisi şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini bu videoyla duyurdu.

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"BURAYA ŞAAMPİYONLUK KAZANAYA GELDİM"

Galatasaray'ın yeni transferi Midtsjö, ilk röportajını GS TV'ye verdi.

"Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum, bana güzel bilgiler verdi. Yeni maceram için sabırsızlanıyorum. buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar ve takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim."

Fredrik Midtsjö'yü tanıyalım...

11 Ağustos 1993 tarihinde Norveç’in Stjordal kentinde doğan Midtsjö, futbol hayatına doğduğu kentin takımı Storjdals-Blink’te başladı. Rosenborg altyapısında futbola hazırlanan orta saha oyuncusu, akademiden A takıma çıktıktan sonra kendini gösterdi. Rosenborg’da üç lig şampiyonluğu ve iki Norveç Kupası şampiyonluğu olmak üzere beş kupa kaldırdı. 148 maçta 22 gol ve 33 asistlik katkı verdi.

Fredrik bu başarılarının ardından Hollanda’nın köklü ekiplerinde AZ Alkmaar’a 2017 yaz transfer sezonunda katıldı ve Galatasaray'a transfer olana dek istikrarlı şekilde bu takımın formasını giydi. AZ Alkmaar’da 195 kez sahaya çıkan oyuncu, 7 gol ve 33 asistlik performans ortaya koydu.

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Norveç Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra 24 Mart 2016 tarihinde Norveç’in Estonya ile oynadığı hazırlık maçında A milli forma ile tanıştı. Norveç A Milli Takımı’nda 11 kez forma şansı buldu.

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Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri ise 6 milyon euro...

GALATASARAY'DAN TRANSFER BOMBARDIMANI

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılıların transfer gündemini ve merak edilen bilgileri Spor Arena Youtube kanalında anlattı. Galatasaray'ın yeni 6 numara hamlesi, Midtsjö'nun rolü, Evander, Berkay Özcan, Cavani... Hepsi ve daha fazlasının cevabı videomuzunda tamamında.

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#Galatasaray#Fredrik Midtsjö#Transfer Haberleri

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