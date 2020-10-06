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GeriFutbol Son Dakika - Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı
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Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika - Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı

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Son Dakika - Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı
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Galatasaray'da geçen sezon Çaykur Rizespor maçında ağır bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera'nın lisansının askıya alındığı iddia ediliyordu. Fakat sarı kırmızılılar, Uruguaylı yıldızın lisansını çıkardı.

Galatasaray, tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın lisansı çıkartıldı.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera'nın lisansının askıya alındığı iddia edilmişti.

Bu sabah saatlerinde TFF'ye yapılan bildirim sonrası 34 yaşındaki kalecinin lisansı çıkartıldı.

Son Dakika - Galatasaray, Fernando Musleranın lisansını çıkarttı

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