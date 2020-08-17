Son Dakika | Galatasaray Fenerbahçeli yıldızı bitiriyor! Mensah olmayınca... | Transfer Haberleri

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahada 8 numaralı mevki için yerli bir ismi transfer etmek istiyor.

Sezon başında kadrosunda bulunan Nzonzi, Seri ve Lemina ile yollarını ayıran Galatasaray, bu bölgede forma giyen bir başka isim olan Donk'la 1 yıllık sözleşme yenilemişti. TFF'nin açıkladığı ve gelecek sezon yürürlüğe girecek olan yabancı kuralına da uygun hareket etmek isteyen Galatasaray, listesini de buna göre hazırlıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte bu bölge için ön plana çıkan Süper Lig'den iki ismin olduğu öğrenildi.

EKİCİ'NİN BONSERVİSİ ELİNDE

Takvim'in haberine göre; bunlardan ilki Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici. Sarı-Lacivertli kulübün sözleşme yenilemediği Mehmet Ekici'nin menajeri Galatasaraylı kurmaylarla geçtiğimiz hafta bir görüşme yapmıştı. Fenerbahçe'nin bir teklifte bulunmadığı yıldız orta sahanın Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılıyor. Aslan'un listesindeki bir diğer isim ise Kasımpaşa ile sözleşmesi devam eden ve iyi bir sezon geçiren Aytaç Kara. Ancak Aytaç'ta bonservis probleminin olması Galatasaraylı yöneticileri oldukça zorluyor.

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