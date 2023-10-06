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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elde ettiği sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, iki kez geriye düştüğü maçta Old Trafford'dan 3-2'lik tarihi bir zaferle ayrıldı. Galatasaray bu galibiyetiyle birlikte hem gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı hem de ülke puanına kritik bir katkı sağladı.

FENERBAHÇE HATA YAPMADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava deplasmanında sahaya çıktı. İlk yarıda skor üretemeyen sarı lacivertli ekip, ikinci yarıda Joshua King'in sahneye çıkmasıyla rakibini 2-1 devirdi ve hem grup liderliğini perçinledi hem de ülke puanına önemli bir katkı yaptı.

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BEŞİKTAŞ 9 DAKİKADA YIKILDI

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre temsilcisi Lugano karşısında tarihi bir kabus yaşadı. Siyah beyazlı ekip, Vincent Aboubakar'ın golleriyle rakibi karşısında skoru 2-0'a getirmesine rağmen Valentin Rosier'in kırmızı kart görmesinin ardından skor üstünlüğünü koruyamadı ve 9 dakika içinde kalesinde gördüğü gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu beklenmedik yenilgi hem Beşiktaş'ın gruptaki yerini zayıflattı hem de ülke puanına katkı gelmedi.

NAMAĞLUP TEK ÜLKE UNVANINI KAÇIRDIK

Yazarımız Uğur Meleke, bugünkü yazısında Avrupa'daki temsilcilerimizin başarılı performansına dikkat çekti. Meleke, "Toplam 23 maçtan galip ayrıldık. Bu 30 müsabakada 33 puan topladık ve çok fazla ön eleme maçı oynadığımız için halen kıtada bu sezonun lideriyiz. Dün Beşiktaş son dakikada o golü yemeseydi şunu yazabilmek için de büyük heyecan duyuyordum: “Gruplarda 1’den fazla temsilcisiyle yer alıp mağlubiyeti olmayan tek ülke biziz”. Ancak maalesef Dolmabahçe’deki talihsiz son dakika golüyle kaybettik bu özelliğimizi." dedi.

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İSKOÇYA'DAN UZAKLAŞTIK, BELÇİKA FARKI AÇTI

Temsilcimiz Beşiktaş'ın sahasında Lugano karşısında 9 dakikada aldığı şok mağlubiyete rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin galibiyetleriyle haftayı +1 puan ile tamamladık ve 34.850 puana ulaştık.

Bu haftayı 0.2 puanla kapatan İskoçya ile aramızdaki puan farkını açmayı sürdürürken bu hafta 1.2 puan toplayan Belçika'dan ise biraz uzaklaşmış olduk. Belçika 8. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, İskoçya 10. basamakta kaldı. Türkiye ise 9. sıradaki yerini koruyor.

Öte yandan 11. sırada yer alan potansiyel rakiplerimizden Avusturya da haftayı 0.4 puan ile kapatarak bize yaklaşamadı.

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RAKİPLERİMİZE GÖRE AVANTAJLIYIZ

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi takip eden İskoçya’nın 5 takımından 3’ü yola devam ediyor. Süper Lig'den ise sadece Adana Demirspor, Avrupa’ya havlu attı. 11. durumdaki Avusturya’nın da 5 ekibinden 2’si elenmiş durumda. Bu açıdan da iki rakibimize oranla avantajlı durumdayız. Zira kalan takımların topladığı puanlar, en baştaki katılımcı sayısına bölünüyor.

Ülke puanı 2023 son durum: Güncel ülke puanı sıralaması... Türkiye kaçıncı sırada?

1- İngiltere: 91.678

2- İspanya: 78.489

3- İtalya: 74.569

4- Almanya: 71.909

5- Hollanda: 56.500

6- Fransa: 54.831

7- Portekiz: 49.316

8- Belçika: 40.400

9- TÜRKİYE: 34.850

10- İskoçya: 32.250

11- Avusturya: 30.800

12- İsviçre: 30.575

13- Sırbistan: 27.775

14- Danimarka: 27.700

15- Çekya: 27.550

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 TAKIM İHTİMALİ

Bu sezon UEFA ülke puanı sıralamasında birinci sırada yer alan Türkiye, sezonu ilk 2’de bitirmesi durumunda 2024-25 sezonunda 32 yerine 36 takımla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 3 temsilci gönderecek.

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupalarında aldığı başarılı sonuçlar, UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye’yi zirveye taşıdı. Türkiye sezonu ilk 2 sırada tamamlaması halinde gelecek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3 takımla yer alma şansı yakalayacak.

İSVİÇRE SİSTEMİ GELİYOR

Kupadaki takım sayısı gelecek sezon 32’den 36’ya yükselecek. 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak. Takımlar 6 yerine 8’er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.

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BU SEZON EN FAZLA PUAN TOPLAYAN ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye, bu sezon Avrupa'da en fazla puan toplayan ülke konumunda. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile bu sezon 8.25 puanı hanesini yazdıran lider Türkiye'nin ardından ikinci sırada 6.00 puanla Belçika geliyor.

Rakipleriyle puan farkını ciddi şekilde açan Türkiye, sezonu ilk iki sıra içerisinde tamamlaması halinde Süper Lig'den UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım yollayacağız. UEFA, söz konusu iki ülkeye ekstra bir takım gönderme hakkı tanıyacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

9. OLMANIN TEK AVANTAJI

Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.

ELEMELERDE TARİHE GEÇMİŞTİK

Bu sezon ülke puanında adeta destan yazdık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, elemeleri etabında toplam 24 maça çıkarken, 20 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldık. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA turnuvalarında en iyi eleme etabı performansına imza atarak tarihe geçti. UEFA sıralamasında 32 bin 850 puana ulaşarak 9. sıraya kadar tırmandık. Sezonu ilk 10 içerisinde bitirmemiz halinde, 2024-25 sezonunda şampiyon olan takımımız Devler Ligi’ne doğrudan katılım hakkı kazanacak.

Ülke puanı nasıl hesaplanıyor?

3 çeşit katsayı hesabı yapılıyor. Bunlar Milli takım katsayıları, ülke katsayıları ve takım katsayıları.

Milli Takım katsayıları: Millî Futbol Takımlarının, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turları ve finalleri kura çekimindeki torba durumunu belirlemekte kullanılıyor.

Ülke katsayıları: Bir üye ülke federasyonundan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımların sayısı ve başlayacağı turların belirlenmesinde kullanılıyor.

Takım katsayıları: UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne yerel liglerinden katılma hakkı kazanan kulüplerin eleme turlarına seribaşı olarak girip girmeyeceği ve grup aşamalarında torbaları belirlemekte kullanılıyor.

Elemelerdeki Puanlama Sistemi

Elemelerde takip edilen puanlama oldukça basit bir yapıya sahiptir:

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Elemeler, turnuvaya katılımın ilk aşamalarıdır ve bu aşamada alınan puanlar, gruplara katılım için oldukça önemlidir.

Gruplar ve Sonrasındaki Puanlama

Grup aşaması ve sonrasında ise puanlama şu şekildedir:

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan

Bu aşamada, takımların elde ettiği puanlar sonraki turlara katılım için belirleyici olacaktır. Ancak, penaltı atışlarıyla tur geçmenin herhangi bir puan etkisi yoktur. Bu nedenle, 120 dakika sonucu esas alınır.

Bonus Puanlama Sistemi

Aşağıda yer alan tabloda takım katsayıları için verilen bonus puanlar, ülke katsayısı için de geçerli hale gelmiştir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus, elenme puanları ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'ne katılım puanlarının bu bonus puanlarda dikkate alınmamış olmasıdır.

Katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar

Ülke takımlarının yukarıda belirtilen kriterlere göre aldığı tüm puanlar toplanır. Ardından bu puanlar, ilgili ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı ortaya çıkar.

Her yıl, bu puanlama sistemi takip edilerek, takımların ve ülkelerin UEFA turnuvalarındaki performansı değerlendirilir.