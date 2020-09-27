Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından Fatih Terim'den hakem yorumu

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

Pozisyona girmek memnun eder ama benim asıl isteğim şu ana kadar oynadığımız oyunu bu maçta ileri taşıyıp devam etmekti veya en kötü ihtimalle bildiğimiz iyi oyunu tekrarlamaktı. O yüzden istikrar diye girdim sözüme. Açıkçası derbi öncesi o heyecanla, o atmosferle maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli, daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Oyun istikrarı çok önemli ama oyuncu istikrarı da çok önemli.

Bugün gol şansı bulabilsek daha iyi oynama ve oyunumuzu da düzeltme şansı bulabilirdik. Birçok kez de gole yaklaştık açıkçası ama bulamadık. Arka arkaya maçlar bazen ne kadar oyuncu değişimi yaparsak yapalım 3-4 günde bir oynamaktan kaçarınız yok.

'HAKEM SARI KARTLARDA BONKÖRDÜ'

Sarı kartlarda hakem biraz bonkör davrandı. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında.

Pozisyona girmek memnun eder ama benim asıl isteğim şu ana kadar oynadığımız oyunu bu maçta ileri taşıyıp devam etmekti veya en kötü ihtimalle bildiğimiz iyi oyunu tekrarlamaktı. O yüzden istikrar diye girdim sözüme.

'BAZI OYUNCULARDA HER ZAMANKİ IŞIĞI GÖREMEDİK'

Maalesef bugün birkaç oyuncumuzdan o her zamanki ışığı göremedik. Bunu gol telafi edebilirdi belki. Çok da müsait pozisyonlar yakaladık ama olmadı. Son pasları doğru buluşturabilsek pozisyon sayısı da artabilirdi.

Her kayıp üzüntü vericidir bizim için ama o kadar çok maçımız var ki bunları kim bilir kaç kez konuşacağız. Ümit ederim ki çok az konuşuruz, o zaman zaten iyi gidiyoruz demektir.

Şimdi Rangers'a hazırlanacağız, sonra Kasımpaşa... Orası da enteresan, en zorlulardan birini olmasa da en uzağını çektiğimiz bir gerçek.