Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu!
Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbinin VAR hakemi Alper Ulusoy olacak.
Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.
19:00'da başlayacak derbide Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcıları Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman olacak.
Derbinin 4. hakemi ise Mete Kalkavan.
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