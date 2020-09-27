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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu!
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Haber Giriş: 27.09.2020 - 11:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu!

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Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbinin VAR hakemi Alper Ulusoy olacak.

Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

19:00'da başlayacak derbide Ali Palabıyık düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcıları Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman olacak.

Derbinin 4. hakemi ise Mete Kalkavan.

Son Dakika | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu

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