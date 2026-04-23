Son dakika... Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 12:04

Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbide Yasin Kol'un düdük çalacağı belirtildi.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Zorlu mücadelede 4. hakemlik görevini ise Oğuzhan Gökçen üstlenecek.

Süper Lig'in 31. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

  • Başakşehir - Kasımpaşa : Yiğit Arslan
  • Eyüpspor - Gaziantep FK : Reşat Onur Coşkunses
  • Kayserispor - Rizespor : Gürcan Hasova
  • Göztepe - Antalyaspor : Oğuzhan Çakır
  • Gençlerbirliği - Kocaelispor : Mehmet Türkmen
  • Galatasaray - Fenerbahçe : Yasin Kol
  • Alanyaspor - Samsunspor : Ozan Ergün
  • Konyaspor - Trabzonspor : Halil Umut Meler
  • Beşiktaş - Fatih Karagümrük : Batuhan Kolak
