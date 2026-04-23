Son dakika... Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 26 Nisan Pazar günü oynanacak ve RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak derbide Yasin Kol'un düdük çalacağı belirtildi.

Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Zorlu mücadelede 4. hakemlik görevini ise Oğuzhan Gökçen üstlenecek.



Süper Lig'in 31. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şöyle: