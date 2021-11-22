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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Volkan Demirel detayı! Meğer Berke Özer...
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Futbol
Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 11:16 | 

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Volkan Demirel detayı! Meğer Berke Özer...

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer'in Galatasaray derbisi öncesindeki tavırlarına dair çarpıcı Volkan Demirel detayı ortaya çıktı. Kulüp harekete geçti ve ölümsüzleştirilecek...

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1SPOR ARENA ÖZEL

SPOR ARENA ÖZEL

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın yerine Galatasaray karşısında kaleyi devralan genç eldiven Berke Özer, derbi öncesinde ve sonrasındaki tavırlarıyla geceye damga vurdu.
2MAÇ SONU DUYGUSAL ANLAR

MAÇ SONU DUYGUSAL ANLAR

Geçirdiği gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanlarda riske edilmeyerek Galatasaray derbisine hazırlanan Berke Özer, büyük baskı altında çıktığı müsabakada galibiyet elde edince duygu dolu anlar yaşadı.
3GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Maçın son düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamayan 21 yaşındaki file bekçisi, "Benim için mucize gibi bu atmosferde bu sahada olabilmek. Birazcık duygusalım, takım arkadaşlarımıza, hocamıza, başkanımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yürüyüşümüze herkes şahitlik edecek" dedi.
4BENİM İÇİN MUCİZE GİBİ ATMOSFER

"BENİM İÇİN MUCİZE GİBİ ATMOSFER"

"Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Günde 2 serum yedim. Çok ateşli hastaydım. 1 gün antrenmanla maça çıktım. Her şartta bu maça çıkardım. Ben 21 senedir her Fenerbahçe maçında bu kaleyi koruyordum zaten. Benim için mucize gibi bu atmosferde bu sahada olabilmek. "
5GALİBİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY YOKTU AKLIMDA

"GALİBİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY YOKTU AKLIMDA"

"Birazcık duygusalım, takım arkadaşlarımıza, hocamıza, başkanımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yürüyüşümüze herkes şahitlik edecek. Eğer bir maçta Fenerbahçe kalecisiyseniz tek beklentiniz galibiyet. Biz buraya galibiyet için geldik ve aldık. Galibiyetten başka bir şey yoktu aklımda. Çok şükür bu hayalimizi gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Rüyada gibiyim."
6SÜLEYMAN ARAT ANLATTI...

SÜLEYMAN ARAT ANLATTI...

Berke Özer için derbi sonrasında bunlar yaşanırken, kritik müsabaka öncesinde yaşananları Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat aktardı... İşte derbiye saatler kala geceye damga vuran Volkan Demirel detayı...
7VOLKAN DEMİREL HAYRANLIĞI

VOLKAN DEMİREL HAYRANLIĞI

Süleyman Arat: Volkan Demirel hayranlığı... Berke Özer tam bir Volkan Demirel hayranı olarak büyüdüğü için, bilerek veya farkında olmadan, her hareketiyle izleyenlere onu hatırlatıyor.
8DİREKT SAHAYA ÇIKMIŞ

DİREKT SAHAYA ÇIKMIŞ

Dün de otobüsten iner inmez sahaya çıktı, böyle dolaştı. Siz bu fotoğraflara bakınca aklınıza kim geldi?
9TİŞÖRTÜ BASILACAK

TİŞÖRTÜ BASILACAK

Bu fotoğraflardan biri Fenerium tarafından beğenilip benden rica edildi. Derbi hatırası olarak tişorte basılacak o fotoğrafın hangisi oduğunu bakalım bulabilecek misiniz?
10
Bu kareler bana göre arkadaşlığı, kardeşliği, burukluğu, mutluluğu, coşkuyu, aidiyeti anlatıyor. (Maç önü moral desteği, maç sonu sevinçten ağlayanı teselli ve tebrik).
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