Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Volkan Demirel detayı! Meğer Berke Özer...

"BENİM İÇİN MUCİZE GİBİ ATMOSFER"

"Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Günde 2 serum yedim. Çok ateşli hastaydım. 1 gün antrenmanla maça çıktım. Her şartta bu maça çıkardım. Ben 21 senedir her Fenerbahçe maçında bu kaleyi koruyordum zaten. Benim için mucize gibi bu atmosferde bu sahada olabilmek. "