Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde Volkan Demirel detayı! Meğer Berke Özer...
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer'in Galatasaray derbisi öncesindeki tavırlarına dair çarpıcı Volkan Demirel detayı ortaya çıktı. Kulüp harekete geçti ve ölümsüzleştirilecek...
SPOR ARENA ÖZEL
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın yerine Galatasaray karşısında kaleyi devralan genç eldiven Berke Özer, derbi öncesinde ve sonrasındaki tavırlarıyla geceye damga vurdu.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Maçın son düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamayan 21 yaşındaki file bekçisi, "Benim için mucize gibi bu atmosferde bu sahada olabilmek. Birazcık duygusalım, takım arkadaşlarımıza, hocamıza, başkanımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yürüyüşümüze herkes şahitlik edecek" dedi.
"BENİM İÇİN MUCİZE GİBİ ATMOSFER"
"Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Günde 2 serum yedim. Çok ateşli hastaydım. 1 gün antrenmanla maça çıktım. Her şartta bu maça çıkardım. Ben 21 senedir her Fenerbahçe maçında bu kaleyi koruyordum zaten. Benim için mucize gibi bu atmosferde bu sahada olabilmek. "
"GALİBİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY YOKTU AKLIMDA"
"Birazcık duygusalım, takım arkadaşlarımıza, hocamıza, başkanımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yürüyüşümüze herkes şahitlik edecek. Eğer bir maçta Fenerbahçe kalecisiyseniz tek beklentiniz galibiyet. Biz buraya galibiyet için geldik ve aldık. Galibiyetten başka bir şey yoktu aklımda. Çok şükür bu hayalimizi gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Rüyada gibiyim."
VOLKAN DEMİREL HAYRANLIĞI
Süleyman Arat: Volkan Demirel hayranlığı... Berke Özer tam bir Volkan Demirel hayranı olarak büyüdüğü için, bilerek veya farkında olmadan, her hareketiyle izleyenlere onu hatırlatıyor.
TİŞÖRTÜ BASILACAK
Bu fotoğraflardan biri Fenerium tarafından beğenilip benden rica edildi. Derbi hatırası olarak tişorte basılacak o fotoğrafın hangisi oduğunu bakalım bulabilecek misiniz?