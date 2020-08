Son Dakika | Galatasaray Fatih Öztürk transferini açıkladı!

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon lira tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir." denildi.



Geride kalan sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan 33 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'da da forma giymişti. Fatih Öztürk, Akhisarspor formasıyla Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.



Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçirildiği de bildirildi.

"HERKESİN OLMAK İSTEDİĞİ YERDEYİM"

Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, herkesin olmak isteyeceği yerde olduğunu ifade etti.



Galatasaray'ın 2 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Fatih Öztürk, "Çok farklı duygular içindeyim. Burası Türkiye'nin en önemli kulübü. Burası Türkiye'nin futbol anlamında çatısı. Herkesin olmak isteyeceği yerdeyim. Her taraftarımız gibi, her sabah uyandığımda şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, elimden geleni yapıp onları mutlu etmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.



"Bu statta her zaman ayrı hislerim oldu"



Galatasaray formasıyla en iyi performansını sürdüreceğini söyleyen Öztürk, "İlk maçım yıllar önce Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'ndaydı. Galatasaray ile serüven orada başladı. Burasının benim için farklı bir ambiyansı var. Bu statta her zaman ayrı hislerim oldu. Artık bu statta az önce de başkanımızın dediği gibi, penaltıları Galatasaray camiası için çıkaracağım, onlar için kurtarış yapmaya çalışacağım. Bu stat benim için performans açısından her zaman özel olmuştur. İnşallah bu forma altında bu performansı sergilemeye devam edeceğim" diye konuştu.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!