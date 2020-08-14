Son Dakika | Galatasaray, Fatih Öztürk ile 2 yıllığına anlaştı!

Ali Naci Küçük / Spor Arena Özel | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

VİZE ÇIKMIŞTI

Galatasaray ile anlaşan ve sarı kırmızılı kulübe transfer olmak isteyen kaleci Fatih Öztürk'e Kasımpaşa'dan vize çıktı.

Kasımpaşa Kulübü ile görüşen ve ayrılmak istediğini dile getiren Fatih Öztürk'e izin verilerek sözleşmesi feshedildi.

Hem iş insanı Turgay Ciner hem de Kasımpaşa yönetimi, Galatasaray'a transferi halinde bonservisini bedelsiz olarak Fatih Öztürk'e vereceğini iletmişti.

SÖZLEŞME İKİ YILLIK

Fatih Öztürk bu gelişme üzerine bu sabah Galatasaray yönetimi ile masaya oturdu ve taraflar arasında 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Deneyimli eldiven, anlaşmaya varılmasının ardından sağlık kontrolünden geçti.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Fatih Öztürk'ün kısa süre içerisinde Galatasaray ile resmi mukavele imzalaması ve transferin resmen açıklanması bekleniyor.

SPOR ARENA 10 GÜN ÖNCE DUYURMUŞTU

Spor Arena, 4 Ağustos tarihinde Galatasaray'ın yerli kaleci olarak Fatih Öztürk'ü bonservisini kulübünden alması halinde kadroya katacağını duyurmuştu

VE FATİH ÖZTÜRK-KASIMPAŞA AYRILIĞI TFF'YE BİLDİRİLDİ

Kasımpaşa, Fatih Öztürk’ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF’ye bildirdi.

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