Son Dakika: Galatasaray, Falcao'nun sözleşmesini feshetti! Kolombiyalı golcü, La Liga ekibiyle anlaştı

Sarı kırmızılılarda istenilen performansı gösteremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaşatan Kolombiyalı golcüyle yollar resmen ayrıldı.

Galatasaray, Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüple yollarını ayıran Kolombiyalı golcünün yeni adresinin ise İspanya olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Rayo Vallecano, Radamel Falcao ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılılardan 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao'nun maaşının bir kısmını Galatasaray'ın ödeyeceği belirtildi.

İspanya La Liga'da mücadele eden ve başkent Madrid'in kulübü olan Rayo Vallecano, bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 3 puan aldı.

2022 Dünya Kupası elemelerinde Kolombiya'dan davet alan 35 yaşındaki golcü, daha önce Atletico Madrid forması altında La Liga'da iki sezonda 52 gole imza atmıştı.