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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Etebo transferini bugün KAP'a bildirecek

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Galatasaray, Covid-19 testi negatif çıkan Etebo'nun transferini bugün duyuracak.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Etebo ile sözleşme imzaladı.

Covid-19 testi negatif çıkan Etebo, bu sabah sağlık kontrolüne girdi. Galatasaray, KAP bildirimi ile bugün transferi duyuracak.

Etebo kimdir?

9 Kasım 1995'te Nijerya'da dünyaya gelen Etebo, futbola ülkesinin takımlarından WarriWolves kulübünde başladı. 2016 yılında Portekiz'in Feirense takımına transfer olan Nijeryalı yıldız, buradan Las Palmas'a kiralandıktan sonra 2018'de 7.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stoke City'nin yolunu tuttu.

Stoke City'de 1.5 sezon futbol oynadıktan sonra 2020'nin ocak ayında La Liga ekibi Getafe'ye kiralanan Etebo, 6 aylık İspanya macerasının ardından Stoke City'ye geri döndü. Orta sahanın merkezinde görev yapan Etebo kariyerinde toplam 129 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp, 7 de asist yaparak toplam 19 gole katkıda bulundu.

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