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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri ile anlaştı!
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Haber Giriş: 18.08.2020 - 19:52,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri ile anlaştı!

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Son Dakika | Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri ile anlaştı!
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Galatasaray, Amerikalı eski kondisyoneri Scott Piri ile tekrar anlaştı.

Galatasaray, 2011-12 ve 2013-14 sezonları arasında takımda yer alan Amerikalı kondisyoner Scott Piri ile anlaşmaya vardı.

Scott Piri, Galatasaray'dan ayrılan Alberto Bartalli'nin yerine görev alacak.

FATİH TERİM İLE BİRLİKTE ÇALIŞMIŞTI

Piri, Fatih Terim'in Galatasaray'daki 3. döneminde de tecrübeli teknik direktörle birlikte çalışmıştı.

51 yaşındaki kondisyoner, Amerika'dan yarın uçağa binecek ve Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.

Son Dakika | Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri ile anlaştı

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