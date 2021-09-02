Son Dakika: Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Ali Naci Küçük / Spor Arena Galatasaray Kulübü eski başkanı Mustafa Cengiz için kritik 72 saat…



Uzun süredir tedavi gören Mustafa Cengiz’in bu sabaha karşı geçirdiği nöbet sonrasında ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldığı ortaya çıktı.



Uyutulan ve sedasyon halinde olan Başkan Mustafa Cengiz için doktorlar, 72 saatlik sürecin çok önemli olduğunu belirtti.

OĞLU SARPER'DEN İLK AÇIKLAMA

Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, babasının son durumuna ilişkin Sabah'a konuştu. Sarper Cengiz, "Önümüzdeki 48 saat çok önemli. Bir atak geçirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Doktorlar da önümüzdeki 48 saatin belirleyici olduğunu söylüyor. Destek olan herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



Dualarımız seninle Mustafa Cengiz...