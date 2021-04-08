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Basketbol
Haber Giriş: 08.04.2021 - 21:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 10 pozitif vaka!

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Son dakika: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 10 pozitif vaka!

Galatasaray, erkek basketbol ve genç erkek basketbol takımlarına yapılan testler sonucu toplam 8 oyuncu, 1 idari personel ve 1 antrenörün koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray A Erkek ve Genç Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncu ve bir idari personel; Genç Erkek takımımızda ise altısı A Takımda oynama uygunluğu bulunan toplamda yedi oyuncu ve bir antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncu ve teknik/idari ekip üyelerimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika: Galatasaray Erkek Basketbol Takımında 10 pozitif vaka

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