Son dakika: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 10 pozitif vaka!
Galatasaray, erkek basketbol ve genç erkek basketbol takımlarına yapılan testler sonucu toplam 8 oyuncu, 1 idari personel ve 1 antrenörün koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray A Erkek ve Genç Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncu ve bir idari personel; Genç Erkek takımımızda ise altısı A Takımda oynama uygunluğu bulunan toplamda yedi oyuncu ve bir antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncu ve teknik/idari ekip üyelerimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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