Son dakika: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 10 pozitif vaka!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray A Erkek ve Genç Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncu ve bir idari personel; Genç Erkek takımımızda ise altısı A Takımda oynama uygunluğu bulunan toplamda yedi oyuncu ve bir antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncu ve teknik/idari ekip üyelerimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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